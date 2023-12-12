США решили отказаться от российского урана

Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные голосования.

Законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. В поддержку инициативы высказалось необходимое число конгрессменов.

Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или на предприятиях, зарегистрированных в РФ. Он также дает право министру энергетики США после согласования с госсекретарем и главой Минторга отменить запрет, если другие источники станут недоступны, или поставки будут отвечать американским национальным интересам.