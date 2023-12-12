В МВФ рассказали об отношении к замороженным активам России

Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в разговорах о возможном использовании замороженных активов Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава миссии МВФ на Украине Гэвина Грея.

По его словам, фонд осознает риски таких дискуссий.

«МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы», — заявил он.

В настоящее время Запад изучает возможность использования заблокированных частных и суверенных активов России или доходов от них для поддержки Киева. Грей отметил, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Украины.