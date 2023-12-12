В МВФ рассказали об отношении к замороженным активам России

Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в разговорах о возможном использовании замороженных активов Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава миссии МВФ на Украине Гэвина Грея.

В МВФ рассказали об отношении к замороженным активам России
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По его словам, фонд осознает риски таких дискуссий.

«МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы», — заявил он.

В настоящее время Запад изучает возможность использования заблокированных частных и суверенных активов России или доходов от них для поддержки Киева. Грей отметил, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Украины.

Тем временем, МВФ принял решение о выделении транша для Киева в 900 миллионов долларов. Средства пойдут на погашение дефицита государственного бюджета на текущий год. Данный транш станет в 2023 году последним. В предстоящем году украинские власти намерены получить от фонда как минимум 5 миллиардов долларов.

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