Еврокомиссия пригрозила судом ряду стран за запрет на импорт зерна с Украины

Еврокомиссия выступила с угрозой судебного преследования в адрес Венгрии, Польши и Словакии за то, что они установили в одностороннем порядке эмбарго на поставки зерна из Украины на свои рынки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя после совещания в Брюсселе с коллегами из стран Европейского союза.

По словам главы Минсельхоза, страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт украинской аграрной продукции, поскольку он наносил серьезный ущерб интересам их фермеров. Однако теперь Еврокомиссия может начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за ответные меры, принятые на национальном уровне.