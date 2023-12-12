Ювелирные изделия в России за год подорожали на треть

В России в декабре 2023 года ценник на ювелирные изделия вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ювелирная сеть «585*Золотой».

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«На декабрь 2023 года в среднем по рынку цена на изделия выросла на 30% по сравнению с 2022 годом», — передает РИА Новости информацию сети.

Известно, что стоимость одного грамма золота поднялась на 16%. Средний чек на украшения из данного металла вырос на 18%. Кроме того, по отношению к показателям прошлого года, стоимость на отдельные товарные категории поднялась на 26%.

Как отмечает ювелирная сеть, цены на украшения из золота продолжат расти в 2024 году. Это связано с тем, что в продажу поступят изделия из сырья, которое было закуплено осенью 2023 года во время пиковых значений биржи.