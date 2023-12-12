Тысячи европейцев планируют устроить протесты в связи с новыми мерами жесткой экономии в странах Евросоюза. Об этом сообщает Associated Press (АР).

Речь идет о реформе правил ЕС – переговоры по ней ведутся министрами финансов стран-членов объединения уже несколько месяцев, уточняет агентство. Жители континента опасаются того, что так называемый «Пакт стабильности и роста» значительным образом ограничит возможности стран, стремящихся вкладывать денежные средства в разные меры, связанные с выходом из кризиса. Предполагается, что власти прибегнут к жесткой экономии, добавляется в статье.

Из-за осложнения отношений между Берлином и Парижем данный пакт пока не приняли, подчеркивает агентство. Европейская конфедерация профсоюзов предупреждает о том, что 14 стран-членов пойдут на сокращение 45 миллиардов евро из своих бюджетов уже в 2024 году в случае принятие мер. Однако, как отмечается, подобное снижение станет для государств фатальным.

Также конфедерация указала на риски сокращения числа рабочих мест, снижения заработной платы, сокращения объема государственных услуг и отсутствия инвестиций, которые нужны для социальных и климатических целей.