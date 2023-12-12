Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ознакомившееся с проектом соответствующего документа Еврокомиссии.

В соответствии с предложением предполагается определить, какие средства будут задействованы в программе. Затем (первый шаг) установить порядок действий с этими активами.

"После вычета расходов и уплаты национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками, - говорится в документе ЕК. - Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе".

Предложения включают, по данным агентства, рекомендации "по защите организаций, у которых находятся эти активы, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих небольшими суммами".

Второй шаг предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Согласно документу, ЕК намерена собрать около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая уже получила за девять месяцев 2023 года прибыль с них в размере €3 млрд.

Несмотря на поддержку подобной "неожиданной меры" со стороны G7, ЕС движется к реализации планов последовательно, без излишней спешки, учитывая "обеспокоенность, выраженную Европейским центральным банком, Международным валютным фондом и несколькими государствами - членами сообщества" относительно юридической и финансовой состоятельности таких шагов. При этом в документе ЕК "ясно говорится о том, что доходы от замороженных активов не причитаются России и не являются ее собственностью, поскольку отличаются от самих основных иммобилизованных средств", отмечает Bloomberg.