Агентство Fitch повысило прогнозы цен на нефть и газ в 2023-2026 гг.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы цен на нефть на 2023-2024 годы, а также на природный газ в Европе на 2024 и 2026 годы. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Как отмечается в сообщении агентства, пересмотр прогнозов по нефти связан с тем, что ОПЕК+ продолжает жестко контролировать объемы добычи. Согласно новому прогнозу, средние цены на нефть марки Brent в 2023 году составят $82 за баррель вместо ранее прогнозируемых $80. Стоимость на 2024 год тоже скорректирована с $75 до $80 за баррель. Прогнозы по стоимости WTI были пересмотрены на $3, c $75 до $78 за баррель в 2023 году. В следующем же аналитики Fitch подняли среднюю стоимость техасской нефти с $70 до $75.

Цены на газ, по мнению аналитиков Fitch, останутся высокими в среднесрочной перспективе, так как существенное увеличение мировых мощностей по экспорту СПГ ожидается только к 2026 году после запуска новых проектов в Катаре и США.