Курс евро опустился до 97 рублей впервые с 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14:56 по московскому времени европейская валюта упала на 0,74%, до 96,97 рубля. К 14:58 евро торговался по 96,99 рубля (падение на 0,73%).

Доллар, в свою очередь, потерял 0,9%, опустившись до 89,88 рубля. Курс юаня составил 12,521 рубля (минус 0,69%).

Ранее днем курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 4 декабря. По данным на 14:27, доллар снизился на 0,86%, до 89,90 рубля. К 14:35 валюта замедлила падение до 89,92 рубля (минус 0,84%).

Между тем европейская валюта торговалась по 97,06 рубля, потеряв 0,64%. Курс юаня опустился на 0,65%, до 12,526 рубля.