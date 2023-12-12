Посол Уганды заявил о готовности страны увеличивать поставки кофе в РФ

Посол Уганды в России Мозес Кизиге указал на готовность государства увеличивать поставки кофе на территорию РФ, передает агентство «Прайм».

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Он обратил внимание на то, что в России кофе из Уганды занимает лишь пять процентов рынка. Кизиге назвал данный кофе «лучшим в мире». Посол отметил уникальный климат страны.

Он напомнил о наличии в Уганде диких сортов кофе, растущих там естественным образом. Также он сообщил о превосходном аромате кофе из данной страны.

Кизиге выразил желание предоставить российским потребителям «наивкуснейший кофе, который придет к ним напрямую из Уганды, а не через другие страны».

Он также сообщил о готовности государства осуществлять поставки в РФ других продуктов, в частности бананов, авокадо и какао.