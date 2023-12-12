Стало известно, как изменился курс рубля в ноябре

Реальный эффективный курс рубля в ноябре поднялся на 6,4%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в годовом выражении снизился на 24,3%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад «Статистика внешнего сектора» Банка России.
Вместе с тем, по данным аналитиков ЦБ, реальный эффективный курс национальной валюты по отношению к валютам партнеров в ноябре вырос на 6,4% по сравнению с октябрем.
Рост по отношению к доллару составил 8,3%, к евро — 6%.
Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.
Ранее финансовый эксперт Азам Ходжаев предположил, что курс российской нацвалюты по отношению к американской в наступающем году будет относительно стабилен, на уровне 80–90 рублей за доллар.