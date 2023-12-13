Правительство РФ обнулило импортные пошлины на яйца

«Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение такого товара, <…> средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%», — передает слова источника газета «Известия». Отмечается, что данное предложение комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию поддержала.

Размер ввозной пошлины на яйцо сейчас 15% от стоимости продукции, сказано в сообщении. Уточняется, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня, 1,2 млрд яиц поставщики смогут ввести.

Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут стать ниже уже весной 2024 года. Но это случится только в том случае, если меры, которые приняло правительство, будут эффективными и правильно функционирующими.