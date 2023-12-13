«Известия»: правительство РФ обнулило импортные пошлины на яйца
Правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Об этом рассказали источники на рынке.
«Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение такого товара, <…> средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%», — передает слова источника газета «Известия». Отмечается, что данное предложение комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию поддержала.
Размер ввозной пошлины на яйцо сейчас 15% от стоимости продукции, сказано в сообщении. Уточняется, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня, 1,2 млрд яиц поставщики смогут ввести.
Ранее сообщалось, что цены на яйца в России могут стать ниже уже весной 2024 года. Но это случится только в том случае, если меры, которые приняло правительство, будут эффективными и правильно функционирующими.