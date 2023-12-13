Аналитик предположил, каким будет курс рубля до конца декабря

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал повышение ключевой ставки на предстоящем заседании на 1 п.п. Он отмечает, что рынок уже заложил в котировки предстоящую динамику, в этой связи существенного влияния на российскую валюту не будет, передает агентство «Прайм».

По его словам, в перспективе жесткая денежно-кредитная политика, вероятно, окажет поддержку рублю. По словам эксперта, до конца года курс доллара будет в диапазоне 87-102,5 рубля.

Как указал аналитик, можно предположить, что текущий год доллар встретит значительно ниже отметки в 100 рублей. Консолидация американской валюты к российской на горизонте двух месяцев может происходить в диапазоне 83-85 рублей, отметил Антонов. Такие уровни можно будет увидеть в случае успешного решения проблемы вывода капитала из РФ и полноценного перечисления экспортной выручки российским экспортерам, подчеркнул он.

Ставка может начать снижаться не раньше второй половины следующего года, полагает Антонов. При этом он указал на наличие предпосылок, что это случится во второй половине весны следующего года. Ситуация требует замедления инфляции и падения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, подчеркнул специалист.