Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась.

Соответствующее заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации.

«Нашим недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась», — сказал министр.

Лавров добавил, что развязавшие против России гибридную войну, «не признают своих ошибок, пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты».