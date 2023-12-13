Лавров: ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась.
Соответствующее заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации.
«Нашим недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась», — сказал министр.
Лавров добавил, что развязавшие против России гибридную войну, «не признают своих ошибок, пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты».
Министр подчеркнул, что недоброжелатели России мечтают устранить российскую сторону как самостоятельную геополитическую величину.
Ранее сообщалось, что власти Евросоюза намерены сажать в тюрьму на пять лет и более за умышленное нарушение санкций, введённых против России.