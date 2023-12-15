Си Цзиньпин оценил торгово-экономические отношения КНР и США

Пекин и Вашингтон обладают хорошим потенциалом для развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина, который 15 декабря направил поздравительную телеграмму по случаю 50-й годовщины с момента создания Американо-китайского делового совета.
«Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества», — подчеркнул глава государства.
Также он добавил, что модернизация производства в «китайском стиле» позволяет компаниям со всего мира получить больше возможностей для развития. В том числе это касается американских фирм и предприятий.
Как сказал Си Цзиньпин, Пекин готов совместно с Вашингтоном способствовать устойчивому развитию отношений между странами. При этом китайский лидер подчеркнул, что взаимодействие должно осуществляться с соблюдением принципов мирного сосуществования и уважения друг к другу.
В 1973 году КНР и США договорились о создании Американо-китайского делового совета. Последний представляет собой некоммерческую торговую организацию, основной целью которой является укрепление экономических связей между государствами.