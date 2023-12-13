Белоруссия приготовилась к росту дефицита бюджета

Совет Республики Национального собрания Белоруссии принял законопроект о бюджете на следующий год, передает ТАСС.

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Согласно документу, в 2024 году расходы превысят доходы. Это значит, что бюджет будет исполнен с дефицитом, который, как ожидают власти, составит 4,75 миллиарда белорусских рублей, или 1,44 миллиарда долларов.

Доходы бюджета ожидаются на уровне 39,91 миллиарда белорусских рублей, что на 2,8 процента выше показателя 2023 года. В то же время расходы составят 44,66 миллиарда белорусских рублей, что на 13,9 процента больше, чем ожидается в 2023 году.

В сентябре 2022 года Национальный статкомитет Белоруссии перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета республики, а в апреле 2023-го решил скрывать от населения официальную статистическую информацию для обеспечения нацбезопасности.