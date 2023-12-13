В ОПЕК оценили динамику добычи нефти в России

По итогам октября 2023 года суммарные объемы нефтедобычи в России остались на сентябрьском уровне в 9,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщается в декабрьском отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В октябре Россия нарастила производство жидких углеводородов на 55 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 10,9 миллиона баррелей в день. Из них 1,4 миллиона баррелей в день пришлись на газовый конденсат (этот продукт часто называют «легкой» нефтью, является побочным продуктом при переработке нефтяного газа — прим. «Ленты.ру»), уточнили в организации. В сравнении с ноябрьским докладом в ОПЕК повысили оценку производства конденсата в России по итогам октября на 0,1 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем отчете организации указывался показатель в 1,3 миллиона баррелей в день.

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Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня (10 миллионов баррелей в день, согласно оценке ОПЕК) в мае 2023 года. При этом в феврале власти РФ утверждали, что плановое снижение добычи начнется с марта. Позднее к российской инициативе присоединились восемь стран ОПЕК, согласившиеся с мая сократить добычу в совокупности на 1,1 миллиона баррелей.

В конце ноября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило о решении стран ОПЕК+ сократить суммарный объем суточной нефтедобычи на 2 миллиона баррелей. При этом крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион и 500 тысяч баррелей в день соответственно в начале 2024 года.

В то же время министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов ближневосточной страны, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд допустил продление добровольных ограничений на нефтедобычу после первого квартала следующего года.