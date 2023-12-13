Минфин прокомментировал повышение минимальных цен на алкоголь с 1 января

Минимальные цены на алкоголь с 1 января 2024 года повышаться не будут, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина России .

Ранее в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекте приказа министерства отмечалось, что минимальная цена на водку в 2024 году может составить 299 рублей за 0,5 литра. Отмечалось, что минимальные цены на бренди и коньяк так же за 0,5 литра могут составить 403 рубля и 556 рублей соответственно.