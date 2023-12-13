Силуанов заявил, что Минфин не стремится воздействовать на курс рубля

Минфин РФ руководствуется прогнозными значениями курса рубля, которые заложил при подготовке бюджета РФ на 2024-2026 годы, и не стремится ослабить или укрепить курс. Об этом сообщил глава министерства Силуанов в интервью "Известиям".

"Мы руководствуемся теми прогнозными значениями курса [рубля], которые заложили при подготовке бюджета [на 2024-2026 годы]. Курс плавающий, для нас главное - чтобы была предсказуемость. Поэтому мы не стремимся здесь ослабить курс или пополнить доходы. Или наоборот укрепить, простимулировать импортеров. Курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым и приемлемым для наших участников внешнеэкономической деятельности и для населения", - сказал Силуанов.

Ранее министр назвал задачей властей РФ сделать предсказуемыми колебания курса доллара. По мнению главы Минфина, невозможно совсем не обращать внимание на курс доллара, поскольку существуют внешний туризм и крупные поставки импортных товаров в Россию. Однако нужно стремиться к тому, чтобы "меньше обращать на него внимание".

Глава Минфина также сообщал, что меры правительства по обязательной продаже экспортерами валютной выручки играют роль стабилизатора волатильности курса рубля. Как отмечал министр, возврат к обязательной продаже экспортерами валютной выручки является временной мерой.