Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,47%
В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 7,47% на 11 декабря, неделей ранее показатель составлял 7,52%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», опубликованном на сайте ведомства в среду.
Уточняется, что в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,35% с 0,32% на прошлой неделе, на плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 1,84% — на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.
«За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года рост потребительских цен составил 0,2%, год к году — 7,47%», — сказано в документе.
Тем временем, согласно опубликованным 13 декабря данным Банка России, положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе — ноябре 2023 года снизилось на 62,5% в годовом выражении и составило 109 миллиардов долларов.
В то же время дефицит баланса внешней торговли услугами за тот же период составил 29 миллиардов долларов. Показатель установился на уровне 9,6 миллиарда долларов, как пояснили эксперты, за счет снижения объема предоставленных нерезидентами прочих услуг и роста выездного туризма.