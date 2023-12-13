Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,47%

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 7,47% на 11 декабря, неделей ранее показатель составлял 7,52%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», опубликованном на сайте ведомства в среду.

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Уточняется, что в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,35% с 0,32% на прошлой неделе, на плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 1,84% — на остальные продукты питания цены выросли на 0,21%.

«За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года рост потребительских цен составил 0,2%, год к году — 7,47%», — сказано в документе.

Тем временем, согласно опубликованным 13 декабря данным Банка России, положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе — ноябре 2023 года снизилось на 62,5% в годовом выражении и составило 109 миллиардов долларов.