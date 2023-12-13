Аксаков рассказал, как цифровой рубль защитит сбережения от мошенников

«Что касается цифрового рубля, то, он более защищен, потому что его обращение происходит в информационной системе Центрального банка. То есть он не выходит за пределы компьютера ЦБ. Здесь он будет эмитироваться, двигаться и учитываться. И в этом плане регулятор будет применять лучшую в мире киберзащиту для ограждения кошельков россиян от разного рода мошенников. Так что в этом плане нам нечего бояться, используя цифровой рубль при расчетах за товары, услуги», — заверил Анатолий Аксаков.