Аксаков рассказал, как цифровой рубль защитит сбережения от мошенников
Массовое внедрение цифрового рубля, обращение которого пока идет в пилотном режиме, позволит надежнее защитить деньги россиян, так как все операции с новой формой национальной валюты будут проводиться в информационной системе Центрального банка. Для ее защиты от преступных поползновений регулятор будет применять самую совершенную в мире киберзащиту, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
По данным ЦБ, в прошлом году с банковских счетов соотечественников злоумышленники похитили 14,2 миллиарда рублей. В этом году сумма меньше, поскольку Центробанк усилил меры защиты средств россиян.
«Что касается цифрового рубля, то, он более защищен, потому что его обращение происходит в информационной системе Центрального банка. То есть он не выходит за пределы компьютера ЦБ. Здесь он будет эмитироваться, двигаться и учитываться. И в этом плане регулятор будет применять лучшую в мире киберзащиту для ограждения кошельков россиян от разного рода мошенников. Так что в этом плане нам нечего бояться, используя цифровой рубль при расчетах за товары, услуги», — заверил Анатолий Аксаков.
Вместе с тем, отметил депутат «Парламентской газете», в следующем году на финансовом рынке возможны потрясения: уже сейчас эксперты усматривают контуры грядущего мирового кризиса.
«Не только в США, но и в целом в мире накапливается гигантский финансовый пузырь, который может в ближайшее время лопнуть и, соответственно, привести к мировому кризису. Мы за этим должны следить, понимать это. И в этом смысле нам нужно ускорить создание расчетной единицы стран БРИКС, механизмов взаимодействия стран-участниц», — уточнил глава комитета.
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