Минфин назвал "бюджетом победы" финансовый план на 2024-2026 годы
Федеральный бюджет РФ на 2024-2026 гг. является "бюджетом победы", сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью "Известиям".
"Расходы на экономику составляют порядка 10-11% от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны. Действительно, в нынешних условиях основная задача - финансово обеспечить цели специальной военной операции. Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы", - сказал Силуанов.