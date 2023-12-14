«Достаточный не просто для того, чтобы уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд. Этот запас прочности обеспечен несколькими составляющими: первое — высокая консолидация российского общества, второе — устойчивость финансово-экономической системы страны... третье — возрастание возможностей нашей силовой составляющей», — сказал он.