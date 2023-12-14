Путин назвал утратой суверенитета идею Аргентины перейти на доллар США

Идея президента Аргентины перейти во внутренних расчетах на доллар США при инфляции в 140% приведет к значительной утрате суверенитета страны. Об этом 14 декабря заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами, трансляция которой проходит на сайте программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Путин оценил идею Аргентины перейти на доллар США
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Глава государства при этом назвал понятной логику новых властей страны и предупредил, что жесткая привязка нацвалюты может привести к серьезным социально-экономическим последствиям.

«В Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%, и поэтому, да, очень много проблем…Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что если руководство Аргентины не видит иного выхода, то это их решение.