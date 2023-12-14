Названо последствие дробления акций

В Минфине РФ считают, что из-за дробления акций компаний долгосрочные инвесторы лишаются соответствующих налоговых льгот. Инвесторы выступили за изменение такого порядка, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию розничных инвесторов (АРИ).

Сплит акций (в переводе с английского «дробление») — процесс снижения стоимости одной бумаги с одновременным увеличением их количества.

Как отметили в АРИ, инициатива АРИ о сохранении льготы на долгосрочное владение продиктована тем, что дробление акций вызывает прерывание срока владения согласно действующему законодательству. Подчеркивается, что инвесторы теряют право на льготу по статье 219.1 НК РФ (об инвестиционных налоговых вычетах).

Она подразумевает, что непрерывное владение активом свыше трех лет дает право на вычет с доходов при его реализации в сумме 3 миллиона рублей за каждый год владения.

Так, инвестору, держащему акции длительное время, необходимо в кратчайшие сроки их продать (до сплита). Это позволит ему не потерять такую льготу. Однако в ассоциации сочли это правило нелогичным.

«Если инвестор не продавал акции, то его право на льготу должно сохраняться несмотря на сплит или консолидацию акций», — указали в АРИ.