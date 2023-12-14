Путин рассказал, почему Россия продолжает поставлять газ в Европу
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 14 декабря, рассказал, что страна продолжает поставки газа в Европу, поскольку «Газпром» является надежным поставщиком. Об этом пишут «Известия».
Глава государства отметил, что Россия выполняет свои обязательства в том объеме, в котором возможно, с учетом терактов и недружественных шагов со стороны европейских стран.
«Не мы закрыли газопровод «Ямал — Европа», это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. Не мы взорвали «Северный поток» и частично «Северный поток - 2». Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал», — подчеркнул Путин.
Президент пояснил, что власти ФРГ могли бы открыть газопровод «Северный поток», где частично продолжает работать одна труба. Они не делают это, в результате в Германии взлетают цены и закрываются целые отрасли промышленности, констатировал глава государства.
«Но это их решение, а не наше. А «Газпром» выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем, конечно Украина получает за транзит, как бы мы на Украину будто и не поставляем, на самом деле они потребляют наш газ», — уточнил Путин.
Президент заметил, что газовая сеть на Украине устроена особым образом с советских времен: после входа на территорию республики газ сразу расходится по всей территории страны.