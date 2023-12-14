Экономике Европы предрекли замедление

Руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) понизило прогноз темпа роста экономики еврозоны на 2024 год с 1 до 0,8 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прогноз европейского регулятора на 2023 год также был пересмотрен в сторону понижения. Согласно обновленной оценке, ВВП региона по итогам 12 месяцев вырастет на 0,6 процента, хотя сентябрьский прогноз подразумевал увеличение показателя на 0,7 процента. Таким образом, ЕЦБ понизил свой прогноз по темпа роста экономики еврозоны на 2023 и 2024 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.

В то же время руководство европейского регулятора увидело предпосылки для ускорения темпов возврата инфляции в еврозоне к целевому значению в 2 процента годовых. Согласно обновленной оценке, ожидается, что темпы роста потребительских цен в регионе окажутся на уровнях в 5,4 и 2,7 процента по итогам 2023 и 2024 годов соответственно против ранее ожидавшихся 5,6 и 3,2 процента. При этом достичь целевого показателя региону удастся не раньше 2026 года — к тому времени, как ожидается, темпы роста потребительских цен замедлятся до 1,9 процента.