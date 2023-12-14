В Минсельхозе заявили, что решают ситуацию с ценами на куриные яйца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз пытается решить ситуацию с ценами на куриные яйца. Об этом он написал в Telegram-канале ведомства.
По его словам, Минсельхоз работает над стабилизацией ситуации с ценами. Для этого будут увеличены объёмы производства, а производители и торговые сети могут быть переведены на долгосрочные контракты. Патрушев также добавил, что для российских фермеров есть 14 специальных мер поддержки, среди которых несколько грантов и субсидий, а также льготный кредит по ставке до 5% годовых.
«Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо: увеличиваем объемы собственного производства, работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены, прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран», — рассказал он.
Ранее ситуацию с ценами на куриные яйца прокомментировал президент России Владимир Путин.