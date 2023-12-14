МЭР спрогнозировало продолжение роста расчетов в нацвалютах

"Рост расчетов в национальных валютах в 2024 году продолжится. В целом доля российского рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте. С учетом текущего тренда превысим этот показатель до 80% в начале следующего года", - сообщили в министерстве.