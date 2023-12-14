Британия ввела санкции против банковского сектора России

Великобритания ввела санкции против почти всего банковского сектора России, а также импорта алмазов.

В отчёте Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) за 2022-2023 финансовый год сказано, что Великобритания ввела санкции против более чем 90% всего российского банковского сектора. В эту долю входит Центральный банк и Министерство финансов России.

«Великобритания также ввела санкции в отношении как Центробанка России, так и Министерства финансов, нанося удар в сердце российской финансовой системы. В совокупности с другими банками, под санкции попало более 90% российского банковского сектора», — говорится в отчёте OFSI.

Помимо этого, в МИД Великобритании объявили о введении запрета на импорт алмазов из России, который начнёт действовать с 1 января 2024 года.

«Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», — сказано в сообщении британского МИД.