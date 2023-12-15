В ЕС сказали, на какой стадии утверждения находится 12-й пакет санкций

Процедуру окончательного утверждения нового пакета санкций против России на министерском уровне в Совете ЕС пока не запустили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в Европе.

Речь идет о 12-м пакете рестрикций. По словам собеседника агентства, «письменная процедура еще не стартовала». Также информации о том, прошел ли пакет процедуру согласования постпредами, продолжает согласовываться или был согласован каким-либо иным способом, пока нет.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Австрия заблокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Оно отметило, что страна требует от Украины убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня «поддерживающих Россию» компаний. Как сообщил источник, это подтверждает отказ Австрии выводить из России часть бизнеса Raiffeisen. При этом ранее Украина настаивала на том, что банковская группа должна перестать функционировать на территории России.