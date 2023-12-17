Вместе с новыми регионами объем сбора зерна составляет более 153 млн тонн – Патрушев

Вместе с новыми регионами объем сбора зерна составляет более 153 миллионов тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Его слова приводит ТАСС. Как отметил Патрушев, объем сбора зерна вместе с новыми территориями составляет более 153 миллионов тонн, но это пока в грязном весе. Глава Минсельхоза также рассчитывает, что объем экспорта зерна в этом году будет не менее 65 миллионов тонн, однако эта цифра будет уточняться. Сообщается, что поставки зерна на экспорт в 2022–2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы – около 47 миллионов тонн. Ранее Минсельхоз России предложил ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в РФ семян ряда сельскохозяйственных культур. Согласно данным проекта, квоты будут введены в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.