Ключевая ставка ЦБ будет оставаться высокой до тех пор, пока этого потребует экономическая ситуация в стране, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после решения о повышении ставки до 16% годовых. Газета.Ru

По ее словам, российская экономика не успевает за растущим спросом. ТАСС

Она сравнила экономику страны с автомобилем, двигатель которого может рано или поздно перегреться. «Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, и далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго», — сказала она. Lenta.ru