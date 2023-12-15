Картина экономического роста в Китае названа «ужасной»

Агентство Bloomberg сообщило об ослаблении экономической активности в Китае. По его данным, определенные отрасли демонстрируют падение, что вынуждает властей принимать новые меры поддержки экономики.

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По словам аналитиков, ситуация на рынке является плачевной из-за кризиса на рынке недвижимости и слабого спроса на внутреннем рынке. Руководитель отдела экономики Китая в инвестбанке Macquarie Group Limited Ларри Ху обратил внимание на падение розничных продаж в ноябре в стране на 1,9 процента в сравнении с октябрем. При этом, по его словам, данные о росте, которые были ранее опубликованы властями, связаны с ковидными ограничениями в 2022 году.

По мнению главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону S&P Global Ratings Луиса Куйса, сформировавшаяся картина является «ужасной». Им была оценена динамика розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал по всем направлениям.

Отмечается, что инвестиции в развитие недвижимости сократились на 9,4 процента год к году.

Вместе с тем китайское министерство госбезопасности заявило, что в сети распространяются ложные сведения об «упадке Китая». Власти считают, что они направлены против социалистических устоев и пути развития страны.