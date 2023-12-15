Набиуллина заявила, что российская экономика не успевает за растущим спросом

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российская экономика не успевает за растущим спросом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Трудовые ресурсы наряду с располагаемыми технологиями, мощностями определяют объективные возможности экономики, которые задают ее потенциал. Высокоустойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом", - сказала она.
Набиуллина также подчеркнула, что нельзя закрывать глаза на высокую инфляцию и не повышать ставку, поскольку это навредит экономике.