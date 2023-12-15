Минфин сообщил о резком падении цен на российскую нефть

Средняя цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals в период с 15 ноября по 14 декабря упала до 66,12 долларов за баррель при стоимости эталонного сорта Brent 78,89 долларов. Об этом говорится в Минфина России.

Таким образом, дисконт увеличился до 12,65 доллара. Еще в ноябре, по данным ведомства, цена на Urals составляла 72,84 доллара за баррель, в октябре — 83,12 доллара. В декабре, скорее всего, резкое падение продолжится. По состоянию на середину месяца спотовые цены на Urals находятся устойчиво ниже потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

Как указал Минфин, в соответствии с установленным порядком расчета пошлин, экспортные пошлины на светлые и темные нефтепродукты с 1 января 2024 года обнулятся. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет 24,7 доллара за баррель.

Ранее ведомство сообщило, что в январе-ноябре нефтегазовые доходы российского федерального бюджета упали на 22,8 процента, до 8,226 триллиона рублей, в сравнении с тем же периодом 2022-го.