Набиуллину спросили о ценах на яйца

В Центробанке не обходят вниманием рост цен, наблюдающийся в России на определенных рынках, Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 декабря в ответ на вопрос о том, звучало ли слово «яйца» на сегодняшнем заседании его совета директоров.

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По ее словам, помимо общего темпа роста цен и базовой инфляции, в ЦБ учитывают рост цен на определенных рынках, оценивая, идет ли речь о разовых факторах или влиянии устойчивого инфляционного давления.

«Анализ такой проводим», — сказала Набиуллина, не дав СМИ прямого ответа.

Также глава ЦБ обратила внимание на рост в России стоимости услуг за три месяца на 14 процентов в пересчете на год, связанный, как объяснила Набиуллина, с влиянием высокого спроса.