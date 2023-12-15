Мишустин подписал постановление о маркировке детских товаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о начале эксперимента по маркировке ряда детских товаров, пишет ТАСС. Эксперимент пройдет с 20 декабря 2023 года до 1 декабря 2024-го. Участие бизнеса в нем будет добровольным.

Эксперимент охватит игрушечные автомобили, наборы электрических гоночных машин, настольные игры, головоломки и другие товары для детей в возрасте до 14 лет.