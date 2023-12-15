Словакии разрешили использовать российскую нефть

Евросоюз сохранил в новом пакете антироссийских санкций исключение, которое позволяет Словакии использовать нефть РФ. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает «РИА Новости».

По его словам, данное исключение является «чрезвычайно важным» для Словакии и ей удалось его одобрить. Фицо отметил, что республика сможет использовать российскую нефть еще год.

«Я дал проверить весь пакет санкций, он прошел через министерства. Ведомства сказали, что не видят никакого негативного влияния на нашу экономику», — добавил он.