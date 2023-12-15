Словакии разрешили и дальше использовать российскую нефть

Евросоюз сохранил в новом пакете антироссийских санкций исключение, которое позволяет Словакии использовать нефть РФ. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает «РИА Новости».

Словакии разрешили использовать российскую нефть
© РИА Новости

По его словам, данное исключение является «чрезвычайно важным» для Словакии и ей удалось его одобрить. Фицо отметил, что республика сможет использовать российскую нефть еще год.

«Я дал проверить весь пакет санкций, он прошел через министерства. Ведомства сказали, что не видят никакого негативного влияния на нашу экономику», — добавил он.

В Словакии захотели оградить поставки российской нефти от санкций

Напомним, что Запад приступил к вводу масштабных санкций против России после начала ею СВО на Украине. В частности, было введено эмбарго на нефть РФ.

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