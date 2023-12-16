Глава "Србиягаза" рассказал о безальтернативности российского газа в Европе

Среднесрочного и долгосрочного решения по снабжению российским газом Европы нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душана Баятовича.

По его словам, Азербайджану требуются гарантии по закупкам газа на 15 лет, чтобы вложить средства и перейти с 18 миллиардов кубометров добычи в год на 36 миллиардов.