Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть Brent на 2024 год

Инвестиционный банк Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть марки Brent в 2024 году на $10 за баррель до $70-90 на том основании, что дополнительные поставки нефти из США ограничат рост цен на нефть, пишет Reuters.

«Мы по-прежнему ожидаем, что цены будут находиться в пределах диапазона и умеренной волатильности цен в 2024 году. Повышенные резервные мощности должны ограничить рост цен», — заявили аналитики банка.

Инвестиционный банк теперь ожидает, что Brent восстановится до пика $85 за баррель к середине 2024 года и составит $81/80 в 2024/2025 году по сравнению с $92 ранее.

В начале этой недели нефть Brent торговалась на отметке $77, что на 20% ниже многомесячных максимумов, достигнутых в сентябре. Марка West Texas Intermediate стоит около $72 за баррель.