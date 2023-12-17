Молдавия национализирует месторождения нефти и газа

Молдавское правительство национализирует месторождения нефти и газа в селах на юге республики. Соответствующий закон принял в двух чтениях парламент страны.

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"Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмет под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге стран. Законопроект был принят в первом и втором чтении", — цитирует РИА Новости пресс-службу заксобрания.

Речь идет о нефтяных месторождениях в селе Вэлень Кагульского района Молдавии и селе Викторовка Кантемирского района. Решение о национализации приняли после выявления ряда проблем в деятельности компаний Redeco и Valiexchimp, которые владели лицензией на разработку месторождений. Власти сочли действия частников неэффективными.