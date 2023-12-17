Минсельхоз может увеличить прогноз сбора зерна в России

«Уборка по ряду регионов еще продолжается, поэтому, возможно, мы несколько скорректируем наши цифры в сторону увеличения, но только попозже», — сказал министр.

В конце ноября Минсельхоз подтвердил планы экспортировать более 65 млн тонн зерна в текущем сельхозгоду. Глава ведомства отмечал, что за счет второго по величине в истории России урожая удастся полностью обеспечить внутренние потребности и установить рекорд по поставкам зерна за рубеж. Тогда Патрушев сообщил, что уборочная кампания практически завершена — зерновые убраны с 98% площадей, намолочено более 151 млн тонн зерна и 99 млн тонн пшеницы. Также отмечается существенный рост производства ряда культур, в том числе риса, гречихи, масличных и других.