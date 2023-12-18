Поставки российской агропродукции в одну страну взлетели

По итогам первых десяти месяцев 2023 года суммарные объемы поставок российской агропродукции в Китай увеличились на 63 процента и достигли уровня в 6,2 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом России Михаила Мишустина в КНР.

Благодаря подобной динамике продукции российского аграрно-промышленного комплекса (АПК) удалось выйти на второе место в структуре экспорта РФ в Китай, уступив лишь поставкам углеводородов, уточнили в правительстве РФ. Подобное обстоятельство свидетельствует о развитии двусторонних торговых отношений России и КНР, заключили в кабмине.

Ранее аналитики Главного таможенного управления Китая сообщили о росте товарооборота с Россией по итогам января-октября до 196,48 миллиарда долларов в денежном выражении. При этом РФ по-прежнему сильно отстает по этому показателю от ведущих внешнеэкономических партнеров КНР.