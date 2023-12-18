Оценены убытки западных компаний от прекращения деятельности в РФ

Компании, которые покинули российский рынок после введения Западом ограничений, лишились более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансовый анализ.

© Unsplash

В публикации говорится, что российскими властями были продиктованы иностранному бизнесу условия для ухода из страны, в результате фирмы столкнулись с огромными потерями. Также автор статьи сделал акцент на том, что многие организации продолжили вести в РФ деятельность из-за нежелания лишиться миллиардов, вложенных в развитие филиалов в стране.

Коме того, отмечается, что Москве удалось превратить бойкот иностранного бизнеса в статью дохода.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что число зарубежных фирм в России с 2022 года не уменьшилось, а наоборот выросло, несмотря на давление политических элит Запада.