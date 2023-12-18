Оценены убытки западных компаний от прекращения деятельности в РФ

Компании, которые покинули российский рынок после введения Западом ограничений, лишились более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансовый анализ.

Оценены убытки западных компаний от прекращения деятельности в РФ
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В публикации говорится, что российскими властями были продиктованы иностранному бизнесу условия для ухода из страны, в результате фирмы столкнулись с огромными потерями. Также автор статьи сделал акцент на том, что многие организации продолжили вести в РФ деятельность из-за нежелания лишиться миллиардов, вложенных в развитие филиалов в стране.

Коме того, отмечается, что Москве удалось превратить бойкот иностранного бизнеса в статью дохода.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что число зарубежных фирм в России с 2022 года не уменьшилось, а наоборот выросло, несмотря на давление политических элит Запада.

Также президент России в ходе «Итогов года заявил, что уход с российского рынка ряда фармакологических компаний — это проблема, однако РФ не закрывает импорт, а промышленность активно работает над решением вопроса.

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