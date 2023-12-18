Нападения хуситов в Красном море отразились на акциях грузоперевозчиков

Акции судоходных компаний продемонстрировали рост цене. Это обусловлено ожиданием того, что нападения йеменских хуситов на контейнеровозы в Красном море повлекут за собой удорожание грузоперевозки в связи со спадом предложения, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

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По данным The Associated Press, через данное море проходит порядка 10% мировой торговли.

Специалисты зафиксировали рост индекса японских грузовых компаний на 5,8% и акций южнокорейской Korea Line и китайской Ningbo Ocean Shipping на 10%. Ценные бумаги китайских Nanjing Tanker, China Merchants Energy Shipping и Cosco Shipping Energy Transportation дорожали на более чем 8%.

Грузоперевозки могут подорожать, считают аналитики. Это связано с тем, что фирмы принимают решения об отмене маршрутов, пролегающих в зоне активности хуситов. В Citibank утверждают, что на альтернативные маршруты, которые огибают юг Африки, придется заложить гораздо больше времени. Как отмечается, речь идет о 10-14 днях.