Пензенская область получила 598 млн на компенсацию оплаты ЖКУ

Пензенской области направлено 598 млн 92 тысячи 800 рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Последние изменения в распоряжение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина были внесены 15 декабря.

Речь идет о мерах поддержки федеральных льготников - инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из за радиационных или техногенных катастроф.

«Таким гражданам предоставляется компенсация - до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета», - говорится в сопроводительном документе, размещенном на сайте Правительства РФ.

В целом на такие компенсации в 2023 году субъектам России выделили около 105 млрд рублей.