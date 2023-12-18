РФ и КНР создали специальную расчетную инфраструктуру для торговли

"Для нас крайне важно, что в нашей торговле более 90% товарооборота осуществляется в национальных валютах, в китайских юанях и российских рублях, - заявил Силуанов на встрече в резиденции Дяоюйтай. - Создана и необходима расчетная инфраструктура, которая обеспечивает взаимную торговлю".