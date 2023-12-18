В Болгарии отменили «карательные тарифы» на российский газ

Парламент Болгарии 18 декабря одобрил отмену повышенных тарифов на транзит российского газа. Об этом сообщает Financialtribune.bg.

Как отмечает РИА Новости, речь идет об отмене «карательных» (сдерживающих конкурентов) тарифов, введенных в середине октября. Власти Болгарии установила акциз в размере 20 болгарских левов (около 11 долларов или 1005 рублей) за мегаватт-час (примерно 95 кубометров) газа для сетевых операторов и конечных импортеров. Акциз не коснулся сжиженного природного газа (СПГ).

Власти Болгарии рассчитывали зарабатывать на акцизе примерно 1,29 миллиарда долларов в год.