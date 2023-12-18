Чернышенко заявил, что Россия выходит на четвертое место по товарообороту с КНР
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия выходит на четвётое место по объёму товарооборота с Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Чернышенко сделал во время пресс-конференции по итогам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине. По его словам, в 2030 году объём товарооборота между странами может достигнуть 300 миллиардов долларов. Вице-премьер также добавил, что одновременно с этим общий товарооборот Китая упал на 5,6%.
«Россия выходит сейчас на четвертое место по товарообороту с Китаем, и можно с уверенностью говорить, что к 2030 году <...> планка в 300 миллиардов долларов представляется вполне достижимой», — заявил он.
Ранее в главном таможенном управлении Китая заявили, что товарооборот между КНР и Россией за январь-ноябрь 2023 года установил исторический рекорд.