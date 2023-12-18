Лавров назвал Украину приоритетом МВФ и ВБ
Всемирный банк и Международный валютный фонд действуют с приоритетом в пользу Украины, чем наносят ущерб всем остальным. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.
«То, как работает Всемирный банк и Международный валютный фонд на данном этапе, он работает с абсолютным приоритетом, уделяемым Украине, в ущерб всем остальным», — сказал он.
По словам Лаврова, Киеву дают «такие преференции и квоты, о которых мечтать не могли другие». Однако деньги на Западе уже начинают заканчиваться и люди в США и странах Евросоюза постепенно осознают, что «от продолжающейся помощи Украине они ничего не имеют позитивного», а также «начинают испытывать негативное влияние украинской повестки», указал он.
Ранее Лавров заявлял, что на Западе до сих пор считают своей задачей «добить РФ». При этом, по его словам, там также осознают иллюзорность цели уничтожить Россию.